Рецепт за сочни ќофтиња во богат сос од кромид

Ќофтињата во сос од кромид се совршен избор за вкусен домашен ручек кој се подготвува без многу труд.

Долгото крчкање го прави месото исклучително нежно, додека кромидот се претвора во густ и ароматичен сос, на кој додавањето домати му дава пополн вкус.

Ова е оброк кој сигурно ќе биде на листата на омилени семејни ручеци.

Состојки:

500 грама мешано мелено месо

1 килограм кромид

3 чешниња лук

1 јајце

250 мл доматно пире

масло за пржење

сол и бибер по вкус

Подготовка:

Ситно исечкајте еден кромид и лук. Измешајте ги со меленото месо, јајцето, солта и биберот и нежно соединете сè. Не е потребно долго мешање за ќофтињата да останат меки по подготовката.

Од добиената смеса формирајте топчиња со приближно иста големина. Кратко пржете ги од сите страни во врело масло додека не добијат убава златна боја. Кога ќе бидат готови, извадете ги на чинија.

Исечете го преостанатиот кромид на прстени или полумесечини и пропржете го во истата тава во која ги пржевте ќофтињата. Додадете малку повеќе масло доколку е потребно и гответе на умерена температура додека кромидот не омекне и малку не порумени.

Вратете ги ќофтињата во пропржениот кромид, прелијте со малку вода и гответе, покриено, на тивок оган. Кога месото ќе омекне, додадете го доматното пире и продолжете со готвењето уште десет минути за да се згусне сосот и вкусовите убаво да се соединат. На крај, додадете сол и бибер доколку е потребно.

Највкусни се додека се уште топли, и одат одлично со пире од компири, варен ориз, тестенини или свеж домашен леб кој ќе го впие секој залак од богатиот сос.

извор:попара.мк

фото:Instagram / burcunun__ellerinden