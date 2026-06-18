Рецепт за домашна оревовача: Старомоден пијалок кој се прави на почетокот на летото, а сите го обожаваат

Почетокот на летната сезона е идеално време за подготовка на ликер од зелен орев, пијалок кој се пренесува преку семејни рецепти со генерации.

Овој ароматичен ликер се прави со комбинирање на незрели ореви, ракија, шеќер и ванила, а неговиот вкус станува побогат со подолгото стареење.

Иако самиот процес е едноставен, потребно е време сите состојки да се соединат и да развијат препознатлива арома.

Состојки:

6 зелени ореви

700 мл ракија

250 грама шеќер

1 мешунка или стапче од ванила

Подготовка:

Прво, добро измијте ги оревите, а потоа исечете ги на помали парчиња за полесно да се вклопат во стаклена тегла или шише.

Наберете ги оревите додека нивната надворешна обвивка е сè уште мека. Препорачливо е да користите ракавици при сечење бидејќи сокот од овошјето може да остави темни траги на кората.

Ставете ги сечканите ореви во стаклен сад, додадете ја ванилата и додадете го шеќерот.

Прелијте ја ракијата врз состојките така што сè ќе биде целосно покриено со течност. Потоа цврсто затворете го садот.

Чувајте ја теглата или шишето на место изложено на сончева светлина околу три недели. Во тоа време, пијалокот ќе станува сè потемен, а вкусовите постепено ќе се мешаат.

Откако ќе заврши периодот на стареење, процедете ја содржината низ газа или фина цедалка за да добиете бистар пијалок. Потоа истурете го во чисто стаклено шише.

Ликерот најдобро е да се чува на ладно и темно место. Ако го оставите да отстои уште неколку недели пред сервирање, ќе добие уште поизразен мирис и пополн вкус.

фото: Magnific

Izvor: Popara