Раста направи радикална трансформација од која нема шанса да го препознаете

Српскиот рапер Стефан Ѓуриќ – Раста целосно го трансформираше својот јимиџ.

Најголемата промена во визуелниот идентитет на Раста е кратката коса и отстранувањето на суканиците, кои повеќе од една деценија беа негов главен заштитен знак. Иако претходно изјавуваше дека никогаш нема да се ошиша, тој се одлучи за радикална трансформација на изгледот.

Наместо исклучиво спортски парчиња, неговиот стил сега вклучува поелегантни комбинации, често надополнети со луксузни брендирани очила.

На настапите и јавните појавувања сè почесто практикува да носи модерни шешири кои одлично се вклопуваат во неговиот нов естраден изглед.

За разлика од бурното минато и бракот со Ана Николиќ, приватниот живот на Раста денес е многу помирна оаза, во која доминираат две клучни фигури.

Раста веќе неколку години ужива во стабилна емотивна врска со 12 години помладата Марија Балабан.

фото: Instagram printscreen/stefanrasta