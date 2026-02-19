Раде Рогожаров направи позитивен хаос во утринска програма, водителите плачеа од смеа (ВИДЕО)

Вчера, (18. Февруари) беше навистина весело и распеано во утринската програма „Здраво Македонијо“.

Меѓу неколкуте гости и познатиот македонски театарски, филмски, телевизиски глумец и музичар, штипјанецот Раде Рогожаров.

Познат по својот ведар дух и позитивна енергија, Рогожаров навистина направи позитивен хаос од рано наутрои во студиото на Канал 5 телевизија.

Без насмевка на лицето не остана буквално никој од присутните, а Раде на водителите им изнуди дури и солзи од предизвикани од смеа.

View this post on Instagram A post shared by Канал 5 Телевизија (@kanal5televizija)

На песната и беше даден повеќе простор одошто на зборувањето, па на ред од утринскиот музички репертоар на веселиот Раде дојде и „Ерген одев“, иако во студиото ергени немаше.

Реакциите на социјалните мрежи и повеќе од позитивни и такви дека вака весело, убаво би било да биде секој ден, особено со вака избрана екипа.

фото: Instagram printscreen/utrinska_zdravo_makedonijo