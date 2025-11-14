Рада Манојловиќ откри детали за свадбата: „Ова е мојата последна шанса“

Рада Манојловиќ работи со полно работно време, нејзината кариера е моментално во фокусот, како што вели самата, а свадбата ќе мора да почека уште малку.

Сепак, знае едно, кога ќе се одржи свадбената прослава, таа ќе биде како што налага традицијата, а невестата ќе дојде од нејзиниот роден град Четереж.

– Моментално сме во фаза на подготовка на големи работи за мојата кариера, сега сум на последниот воз во однос на силата, младоста и младешкиот изглед. Мојата цел се концерти, оваа дива да се отелотвори во материјална, или поточно визуелна смисла. Овие турнеи ќе траат една година, па ќе видиме тогаш. Свадбените свечености дефинитивно ќе започнат од Четереж. Нема гласини, не сакам да зборувам однапред, татко ми ќе добие мозочен удар. Публиката е воодушевена што сум среќна – рече Рада, осврнувајќи се на својот партнер Владимир Ранковиќ со кого соработува:

– Засега, тоа е добитна комбинација, што Бог ми ја дал порано. Среќата не може да се скрие. Убаво е да се биде со некого на пат, убаво е кога некој те поддржува.

Со оглед на тоа што таткото на Рада, Раде, откри дека неговата ќерка официјално не го запознала со нејзиното момче, еве што има да каже таа за тоа:

– Тој е дипломат, подобар е од мене на интервјуа, сè е како што кажа. Тој не знае ништо. Разбира, одиме со години и тој како да не знае. Јас не се кријам од татко ми, се кријам од сите. Нека татко ми биде светол пример дека не сум некој што зборува за мојата интимност, дури ни дали имам некого, дури ни татко ми. Ако ми е убаво, живеам во свој свет, за никој да не знае, кога ќе се случи нешто големо, ќе биде големо – рече Рада и додаде:

– Важно е да се познаваат, иако не му кажав дека не ми е партнер. И фактот што рече дека не му се допаѓа затоа што не пие, па, тоа е комплимент за мене, а тато е трениран. Тато може да оди на Олимпијада.

Пејачката откри дека ѝ се допаднало интервјуто што нејзиниот татко го дал за тамошните медиуми, истакнувајќи дека нејзините обожаватели сè повеќе ѝ пишуваат дека е „иста како нејзиниот татко“.

фото: printscreen/instаgram