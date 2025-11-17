Психотерапевтка: „Ова е најголемата грешка што ја правиме кога се допишуваме со личноста која ни се допаѓа“

Дали ве преплавува чувство на анксиозност секојпат кога ќе видите нова нотификација на екранот од телефонот? Не сте единствени.
Токму тоа прашање, „Дали сте автентични додека се допишувате со личност што ви се допаѓа?“, ги заинтригира илјадници следбеници на ТикТок-профилот Твојот џебен терапевт, зад кој стои психотерапевтката д-р Ени Цимерман.
Што се случува кога не сме свои?
Совети како „Почекај неколку часа пред да одговориш“ или „Никогаш не праќај две пораки по ред“ често звучат како паметна стратегија за одржување на мистеријата. Но всушност, тие можат да бидат мошне контрапродуктивни. Ваквите правила нè оддалечуваат од нашето вистинско јас, предизвикуваат збунетост, недоверба и непотребна нервоза. Наместо да поттикнуваат привлечност, тие неретко ја поткопуваат искреноста во комуникацијата. Глумењето недостапност создава и нездрава динамика на моќ, каде едната страна се чувствува надмоќно, а другата – несигурно и беспомошно. Со текот на времето, тоа ја нарушува емоционалната безбедност – клучна компонента на секоја здрава врска.
Автентичноста е ваша супермоќ
Кога ќе престанете да глумите и да се плашите од одбивање, ќе привлечете луѓе кои ве прифаќаат токму такви какви што сте. Во видеото, психотерапевтката Цимерман советува да се запрашаме зошто навистина се чувствуваме толку анксиозно. Што е тоа што нè вознемирува и како би изгледала врската ако од самиот почеток се претставиме вистинито?
Често, причината лежи во стравот дека сме „премногу достапни“ или „премногу ранливи“. Но, кога ќе ги препознаеме тие обрасци, можеме да го избереме искреното однесување наместо манипулацијата. Со други зборови – испратете порака кога навистина чувствувате потреба. Кажете го она што го мислите. Дозволете си да бидете свои.
Како да останете искрени и да ја задржите искрата во нова врска?
• Комуницирајте јасно – Споделувајте ги своите мисли и чувства отворено, без скриени пораки.
• Бидете доследни – Избегнувајте противречности и мешани сигнали, кои често водат до недоразбирања.
• Преземете ризици – Ранливоста гради интимност и е клучна за здрава врска. Пројавете се кога така чувствувате, дури и ако е застрашувачки.
• Решавајте ги проблемите директно – Не користете љубомора или игри за да привлечете внимание. Разговарајте отворено за она што ве мачи.
• Признајте грешки – Ако западнете во навика да играте игри, признајте го тоа и продолжете понатаму со искреност.
На крајот, запомнете: вистинските врски не се создаваат преку натпреварување кој подолго ќе чека со одговорот, туку меѓу луѓе кои имаат храброст да се прикажат токму такви какви што се.
Извор: Курир
Фото:Freepik