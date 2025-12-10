Психолозите велат: Ако маж ви ги испрати овие шест пораки, го загубил интересот

Допишувањето денес открива многу повеќе од само зборови; начинот на кој некој пишува може да го покаже нивото на интерес, вложениот напор и вистинските намери.

Краткиот одговор можеби не значи многу, но кога истите шеми почнуваат да се повторуваат, лесно е да се забележат промени во динамиката. Ова е особено јасно кога мажот полека го губи интересот, бидејќи овој пад често прво се забележува преку начинот на кој пишува, тврдат експертите. Тие истакнаа неколку пораки кои најчесто укажуваат дека интересот на мажот почнал да бледнее.

„Хеј…“ (или само еден збор)

Кратките, бесмислени пораки честопати покажуваат дека другата личност не вложува никаков вистински напор во комуникацијата. Пораките од еден збор немаат никаква намера или енергија и целата работа околу одржување на разговорот ви преостанува вам. Психологот и експерт за однесување Сем Голдштајн вели: „Размислете за луѓето во чие друштво навистина уживате. Ова се оние кои слушаат, поставуваат вистински прашања и се грижат за одговорите“. Кога мажот сака да разговара, неговата порака ќе го покаже тоа, пишува „YourTango“.

„К“ или „ОК“

Одговори како „К“ или „ОК“ можат да бидат знак за недостаток на љубопитност и ангажман, особено кога другата личност им дала шанса за разговор. Овие пораки покажуваат дека ја виделе пораката, но не се заинтересирани да го продолжат разговорот. Психологот Џенис Вилхауер објасни: „Љубопитноста сигнализира интерес, отвореност и емоционална интелигенција – квалитети што создаваат подлабоки врски. Без љубопитност, тешко е да се изгради врска“.

„Зафатен сум“

Кога пораката „зафатен сум“ станува вообичаен одговор, тоа може да биде знак дека лицето не ве смета за негов приоритет. Секој има зафатени денови, но кога овој одговор е правило, а не исклучок, тоа покажува нерамнотежа во напорите. Експертот Брус Ј. Ли истакна: „Не е одржливо долгорочно вие самите да ја одржувате врската; тоа само значи дека тие не ве гледаат како приоритет“. Некој што сака да изгради врска ќе се потруди да ја објасни ситуацијата и да предложи алтернатива.

„Ако сакаш“

Навидум учтива фраза може да биде знак на целосна незаинтересираност кога се повторува одново и одново. Кога тој постојано ја препушта одлуката на другата личност, без да предложи нешто или да изрази мислење, тоа покажува дека не е вклучен во комуникацијата. Терапевтот и советник Ден Бејтс рече: „Покажете вложување и промисленост со иницирање разговори, нежност или заеднички активности“. Ако тој не го стори ова, тоа често значи дека емотивно се повлекува.

„Ќе ти се јавам кога ќе можам“

Директна порака како оваа открива дека тој ја планира комуникацијата исклучиво според сопствените потреби. Кога некој сака да изгради врска, природно е да се обиде да одржи контакт. Психотерапевтите Линда и Чарли Блум објаснија: „Само оние кои посветуваат доволно време и енергија за меѓусебна поддршка во нивниот личен развој ќе успеат“. Ако тој не вложува ништо, врската тешко дека ќе може да напредува.

„Заборавив да ти одговорам“

Ако ова се случува одново и одново, тоа обично значи дека тој го изгубил интересот. Повременото заборавање е нормално, но кога станува збор за повторлив модел, тоа создава чувство на занемарување. Психологот Џефри Бернштајн истакна: „Со текот на времето, возбудата и новитетот од новата врска можат да избледнеат, а секојдневните рутини можат да доведат до самозадоволство.“ Кога тој постојано заборава, тоа јасно покажува дека не се обидува да ја одржи врската жива.

Foto: Freepik

Извор: Курир