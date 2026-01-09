Психолог тврди дека ова е најважното нешто што успешните парови го прават на почетокот на годината

Успешните парови ги користат празниците како можност да ја зајакнат својата врска преку создавање нови традиции, вели психологот Сабрина Романоф од Њујорк.

Тие ја користат Новата година како можност да се поврзат и да разговараат за она што им е важно. Романоф е исто така експерт за врски за апликацијата за запознавање Hily.

Новогодишната ноќ е време кога правиме „личен инвентар на нашите животи“, вели таа за CNBC, додавајќи: „Што сакаме за иднината, а исто така и како нашиот партнер се вклопува во тоа“.

Меѓу најважните работи што ги прават успешните парови за да ја одржат својата врска силна во новата година, според Романоф, сè се сведува на еден разговор.

Првиот дел од разговорот е да се размисли за изминатата година и да се размисли што функционирало во врската.

Романоф предлага да се бараат моменти на длабока поврзаност: „Дали сте биле ранливи еден пред друг? Дали сте си кажале нешто навистина страшно еден на друг што можеби не сте го кажале претходно?“

Успешните парови размислуваат за тоа како успеале да ја изградат својата врска и да го изразат тоа еден на друг.

Вториот дел е за заедничко гледање напред и размислување како можат да продолжат да ја подобруваат својата врска следната година.

Успешните парови го прават ова така што го дефинираат она што сакаат да го променат како охрабрување, а не како критика. Романов предлага да се води почитувачки разговор: „Ми се допаѓа кога го правиш ова“ или „Се чувствувам најповрзано со тебе кога го правиш ова“.

На крајот на краиштата, станува збор за тоа секој партнер да каже: „Вака сакам да продолжиме напред“, вели Романов.

фото:Freepik

Извор: Kurir