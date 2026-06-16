„Првиот роденден кога вие не сте тука“ – Дино, синот на Халид Бешлиќ со тажна објава на неговиот посебен ден

Синот на покојниот пејач Халид Бешлиќ, Дино Бешлиќ, вчера се огласи на Инстаграм за да го прослави својот роденден и нагласи колку е тажен бидејќи ова му е прв роденден без татко му и мајка му.

Имено, Дино бил исклучително приврзан кон своите родители, а сега објавил фотографија од нив што никогаш порано не ја објавил на Инстаграм, покажувајќи колку му недостигаат, особено на овој ден.

„Мамо и тато, денес ми е многу тажен ден, а треба да биде најсреќен. Денес ми е роденден и првиот ден кога вие двајцата не сте таму, па да ми се јавите и да ми кажете: „Сине, среќен роденден и што да ти купиме“ иако сум стар веќе долго време. Многу ми недостигате и ништо нема да биде исто без вас. Го молам Алах да ви подари прекрасен рај. Вашиот син Дино“, рече Бешлиќ.

Да потсетиме дека Халид Бешлиќ ја загуби битката за живот на 7 октомври минатата година, додека неговата сопруга Сејда почина на 1 јуни оваа година.

Foto: Facebook/Hakalovic Emir/instagram/beslicdinopravi