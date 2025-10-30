Првата Македонка со „Only fans“ страница во уште една жешка лезбо акција, овој пат со најперверзната ријалити старлета: Денис Дејм и Теодора Мартиноска страсно се „залапаа“ (ФОТО)

Теодора Теа Мартиноска, првата Македонка која отвори своја „Only fans“ страница, очигледно е гладна за многу нешта… Најпрвин споделила како заминала во ресторан сама на вечера, со повик или поточно понуда: „Јас сум твојот партнер“. Ваше е само да ја лоцирате, да и се придружите и секако, џентламенски да платите.

Ако не можете вечера, сигурно можете претплата на нејзината страница за ворасни. Таму Теа ве чека со раширени… раце! Понудата постојано со попуст, особено за стални претплатници, а содржините ептен разновидни.

Од “соло играчица“ до жешки лезбо акции со своите секси пријателки, гладни за еротски авантури за нивните „напалени Only Fans“ претплатници.

Лани на Миконос, а и годинава не така оддамна партнерка во ноќната игра за возрасни и беше уште една „Only Fans“ Македонка, која до душа има австриска адреса на живеење.

Русокосата македонска убавица од Виена, Сара Додевска и Теодора Мартиноска тогаш имаа „богата понуда“ за своите љубопитни следбеници, на кои за „ситен надомест“ беа подготвени да им приредат „жешка лезбо акција“ како од Камасутра учебници! Цел месец видео возбуда за само 4 долара!

Но Сара не е единствената „жешка лезбо партнерка“ на надарената стружанка, зашто Теа и отпорано се има покажано во вакво светло.

Веројатно се сеќавате на нејзините „разгалени видеа“ со македонската трап пејачка Луна? Ако не сте виделе или заборавиле, да ве потсетиме…

А, Теодора има и интернационална кариера… Една од помалку познатите во јавноста нејзини партнерки ебеше Србинката Кица…

Теа и Кица како две интимни лица, разголени една крај друга или една врз друга сеедно, тогаш покажаа дека нешто во нив толку се разбудило, што може и вас да ве доведе до „еротско лудило“!

Но, во „Only fans“ игрите за возрасни на најпознатата Македонка со ваква страница, има и некои многу познати лица. Една од оние која на сите им е позната е словенечката ријалити старлета, перверзната Денис Дејм. Цицлестата долгонога убавица која имаше експлицитен жесток секс без криење пред камерите во тоалетот со колегата Стефан Михиќ во најгледаното регионално ријалити шоу, Задруга 5.

Токму таа е една од „Only fanѕ“ лезбо партнерките на Теодора, а според реакциите во коментарите на нејзината најнова објава, очигледно и’ е и блиска пријателка.

А Бога ми и интимна, што покажуваат и фотографиите од архивата, на која двете во прегратка „се здале во работа“.

Ова е моментот кога Денис Дејм и Теодора Мартиноска страсно се „залапаа“…

Останатото погледнете го на „Онли фанс“ видеото, кое до душа е малку постаро, ама сепак вреди да се прегледа.

Откако ќе си платите, секако, зашто без да „цалнете“ ситна пара, нема крупна возбуда!

Фото: Инстаграм/denisedameofficiel/itstteaa & X/The Dame/Kica