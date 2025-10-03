Провокативна како никогаш досега: Александра Младеновиќ во проѕирен фустан

Пејачката Александра Младеновиќ објави исклучително провокативна фотографија на својот Инстаграм профил.

Имено, таа позираше во чипкан проѕирен фустан, под која јасно се гледаше нејзината долна облека во боја на кожа.

Александра немаше проблем да позира вака, а потоа јавно да ја објави фотографијата, и нема сомнение дека пејачката беше преплавена со коментари и комплименти за нејзиниот изглед.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Mladenovic (@aleksandra_mladenovic_)

Да потсетиме дека таа неодамна купи стан во Белград за половина милион евра, како што беше објавено, а неодамна откри како успеала да заработи толку многу пари.

– Вчера патував 12 часа до сцената и истовремено се враќав од сцената. Сменив два авиона. Мислам дека заслужив колку се мачев и колку се мачам и работам за да си дозволам стан. Стан како овој се стекнува со одлична работа и инвестиции. Сè стекнав сама и сум горда на тоа – рече Александра.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Mladenovic (@aleksandra_mladenovic_)



Foto: printscreen/instgaram