„Продолжуваме понатаму, уште посилни“ – Зорица Брунцлик се огласи на Инстаграм и се заблагодари на сите за поддршката

Музичката ѕвезда Зорица Брунцлик се врати на своето место во жирито на популарното музичко натпреварување „Ѕвездите на Пинк“, по пауза поради сериозни здравствени проблеми и операција. Веднаш по завршувањето на снимањето, таа се огласи на Инстаграм за да им се заблагодари на сите за нивната поддршка.

На снимањето, кое се одржа на 27 април, таа беше пречекана со громогласен аплауз, додека нејзините колеги судии топло ја прегрнаа и ѝ посакаа добредојде.

По завршувањето на шоуто, Зорица сподели фотографија со натпреварувачите на својот Инстаграм профил и им испрати емотивна порака на своите следбеници.

„На крајот на краиштата, насмевката се врати. Се вратив меѓу моите кандидати, музиката и сцената што ја сакам. Ви благодарам на сите што бевте со мене во тешки времиња. Ајде да продолжиме понатаму – уште посилни и со уште повеќе љубов“, напиша Зорица Брунцлик.

Нејзината колешка, пејачката Милена Плавшиќ, веднаш реагираше на нејзината објава, нудејќи ја својата емотивна поддршка: „Фала му на Бога, со среќа, драга Зоко! Остани жива и здрава и се најдобро, ти посакувам се најдобро од дното на моето срце!“.

