Причини за главоболка: Овие намирници исфрлете ги од исхраната доколку патите од мигрена

Луѓето кои патат од мигрена знаат каков пекол е тоа. Станува збор за невролошко заболување кое се карактеризира со јака главоболка.

Се јавува одненадеж, а го следат мачнини, повраќање, бледило, потење на кожата и слабост во целото тело.

Од друга страна, научниците докажале дека некои намирници можат да придонесат на појава на главоболка, но исто така истакнуваат дека секој организам е различен и дека доколку имате јаки и чести главоболки задолжително треба да посетите доктор.

Алкохол

Пациентите со мигрена истакнуваат дека секое поголемо внесување алкохол во организмот им предизвикало напад на главоболка. Најголем број од нив, дури 75 отсто, го спомнале црвеното вино како главен виновник за тоа. Алкохолот во сите случаи предизвикал и дехидрирање кое дополнително придонесува во зголемена главоболка.

Чоколадо

Чоколадото содржи и кофеин и бета-фенилетиламин кои кај некои луѓе можат да предизвикаат главоболка.

Кафе

Иако умерена доза кофеин дури помага да се запре мигрената, премногу внесување на овој напиток ја поттикнува главоболката.

Вештачки засладувачи

Содржат аспартам којшто се користи како замена за шеќер во некои видови храна. Го има и во вештачки засладените безалкохолни пијалаци.

Сувомеснати производи

Шунка, виршли, колбаси и останати сувомеснати производи содржат нитрати, конзерванси кои им го чуваат вкусот и бојата. Проблемот е што тие во крвта испуштаат азотов оксид којшто ги шири крвните садови во мозокот, а тој процес може да доведе до мигрена.

Храна полна со натриумова сол

Мононатриум глутаминат, со глутаминска киселина природно постојат во нашето тело. Проблемот е во тоа што произведувачите на храна го користат како адитив во многу намирници, особено во соја сосот. На поголем дел од луѓето тоа им пречи.

Пресолена храна

Премногу сол во јадењата е причината за зголемен крвен притисок којшто може да предизвика мигрена.

Замрзнати јадења и пијалаци

Тие се особено штетни доколку се консумираат веднаш по физичка активност или доколку се користат кога се прегреани.

извор:точка.ком.мк

фото:ФFreepik