Причината зошто некои луѓе ретко иницираат интимност може да ве изненади

Зад недостатокот на иницијатива во спалната соба честопати не стои недостаток на желба, туку страв од отфрлање, несигурност и шеми научени во детството.

Многу партнери забележуваат ист образец во текот на нивната врска – едната личност речиси никогаш не иницира секс, што може да го наведе другиот да помисли дека повеќе не е привлечна или дека нејзините емоции се намалиле. Сепак, експертите истакнуваат дека недостатокот на иницијатива не мора да значи недостаток на желба. Во многу случаи, проблемот лежи многу подлабоко и е поврзан со психолошки фактори кои немаат никаква врска со привлечноста на партнерот.

Една од најчестите причини е стравот од отфрлање. За некои луѓе, дури и најмалиот знак на незаинтересираност може да биде многу болен, па затоа претпочитаат да чекаат другата личност да го направи првиот потег.На овој начин, тие ја избегнуваат можноста да се чувствуваат отфрлени, иако во исто време копнеат по блискост и интимност. Со текот на времето, ова однесување може да стане автоматски одбранбен механизам.

Самодовербата исто така игра голема улога. Луѓето кои се несигурни во врска со својот изглед, привлечност или сексуални способности честопати претпоставуваат дека нивниот партнер можеби не е заинтересиран за нив. Дури и кога добиваат јасни знаци на внимание, внатрешните сомнежи можат да бидат толку силни што ги спречуваат да преземат иницијатива и отворено да ја изразат својата желба.

Психолозите велат дека корените на ова однесување често се враќаат во детството. Луѓето кои пораснале со критики, емоционална дистанца или недостаток на поддршка често развиваат зголемена чувствителност на отфрлање.

Подоцна во возрасните врски, тие може да имаат тешкотии да се отворат и да покажат ранливост, дури и кога се чувствуваат безбедно и сакано од својот партнер.

Затоа е важно партнерите да не брзаат со заклучоци кога ќе забележат недостаток на иницијатива во нивниот интимен живот. Искрениот разговор за потребите, стравовите и очекувањата честопати открива дека проблемот не е недостаток на желба, туку внатрешна борба со несигурноста.

Кога ваквите обрасци се препознаваат и разбираат, паровите можат да изградат подобра комуникација и да создадат простор во кој двајцата партнери се чувствуваат доволно слободни да ги изразат своите желби без страв од осуда или отфрлање.

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