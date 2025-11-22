Прекинат настапот на Аца Лукас во Кавадарци: Пејачот среде настап уапсен и однесен со полиција!

Популарниот српски турбо фолк пејач Аца Лукас синоќа гостуваше во познат кавадаречки локал, а настапот кој на почеток минувал во одлична атмосфера, бил прекинат околу полноќ, како што раскажуваат дел од присутните за, од страна на полициски службеници.

„Атмосферата беше супер, се’ додека Лукас не прекина среде песна. Не сфативме веднаш што се случува, потоа забележавме дека дојдоа полициски службеници, а тој нешто негодуваше, се расправаше и замина со нив.

Чекавме некое време да се врати, а по околу половина час некој на микрофон кажа дека Аца е однесен во полициската станица“ – велат млади луѓе кои биле гости на настанот.

Во меѓувреме, на социјалните мрежи веќе се споделуваат и видео снимки, на кои се гледа пејачот како заминува од локалот во присуство на полиција, а додека оди со полицајците, се обидува нешто да им појасни.

Официјални детали за настанот се очекуваат во тек на ден од страна на надлежните институции.

Инаку, веќе е најавен голем концерт на Лукас во Скопје, во Арена Јане Сандански на 20-ти декември. Со него ќе настапат Мира Шкориќ и Мирослав Илиќ, а гости ќе им бидат Жаре Бербер и Галама Бенд.

Извор: Вики.мк