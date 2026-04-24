Позната инфлуенсерка прегазена пред ноќен клуб во Лондон

Полската инфлуенсерка Клаудија Закржевска, позната на социјалните мрежи како Клаудија Глам, се бори за живот откако беше прегазена пред ноќен клуб во Лондон. Габриел Карингтон, поранешна финалистка на шоуто „Икс Фактор“, е обвинета за обид за убиство.

Мајката на инфлуенсерката се огласи на социјалните мрежи, наведувајќи дека сè уште има надеж и дека се молат за нејзино закрепнување.

„Драги мои роднини и пријатели, ве молам од дното на моето срце, молете се за мојата прекрасна ќерка Клаудија. Таа е мојот ангел, мојот свет, моето сè и ѝ треба целата љубов, сила и исцелување што можеме да ѝ ги испратиме. Ве молам молете се за неа, за утеха, заштита и сила во ова тешко време. Вашата љубов и поддршка ми значат повеќе отколку што зборовите можат да изразат. Ви благодарам од дното на моето срце“, изјави таа.

Обезбедувачот Ануш Чаичи се обидуваше да го помести својот електричен скутер кога и тој беше прегазен пред ноќен клуб во Лондон.

Габриел Карингтон се појави на суд откако беше обвинета за обид за убиство, предизвикување тешки телесни повреди, опасно возење и возење под дејство на алкохол. Во 2013 година, таа беше во финалето на „The X Factor“ како дел од групата Miss Dynamix.

