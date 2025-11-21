Позната двојка го очекува своето трето дете, а сега го открија полот – Гордиот татко има само една посебна желба

Пејачката Николина Ковач неодамна со радост ја сподели веста дека нивното трето бебе наскоро ќе дојде во нивниот дом. Откако исчекувањето го достигна својот врв, дојде моментот да се открие полот на детето, па затоа организираа интимно семејно собирање по тој повод.

Во топла семејна и интимна атмосфера, Николина и нејзиниот сопруг Саша Капор снимија трогателни моменти кои ќе им останат во трајно сеќавање.

На прославата открија дека нивното семејство ќе биде проширено со уште едно момче, а целиот настан беше особено шармантен поради фактот што малиот Николај одигра клучна улога во откривањето на полот на детето. Николета не ја криеше радоста за додавањето, па веста за уште еден брат во семејството беше пречекана со искрени насмевки.

Иако го открија полот на бебето, името е сè уште неизвесно. Како што велат, сè уште зборуваат за тоа, но Саша има мала лична желба.

– Со оглед на тоа што веќе имаме три Н, моја желба е да добијам уште едно С, за да биде име со првата буква од моето име, за да имам некакво засилување – призна пејачот, додека Николина додаде со блага насмевка:

– Најважно ми е сè да помине добро и сè да биде како што треба. Дефинитивно ќе одлучиме кога породувањето ќе биде поблиску, мислам дека ќе дојде само по себе. Тоа беше случај и кога размислувавме за имиња за Николај и Николета.

фото: printscreen/instgaram