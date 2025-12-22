Посна гибаница по која сите ќе се грабаат: Воопшто не заостанува со вкусот

Ви треба:

500 г готови кори

500 г посно сирење

2 посни павлаки (мали)

1 чаша кисела вода

3 лажици мелена млечна киселина

7,5 чаши вода

2 лажички прашок за пециво

1/2 чаши масло

1 лажичка сол

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 200 степени. Во сад измешајте ја павлаката со ниска масленост, киселата вода, прашокот за пециво, солта и издробеното сирење со ниска масленост.

Одделно измешајте го мелениот лен и водата и добро соединете. Потоа додадете ја смесата во смесата од павлака и добро соединете.

Потопете ја секоја кора во смесата, потоа збрчкајте ја и наредете ја на плех обложен со хартија за печење.

Прелијте го остатокот од филот врз неа. Печете ја гибаницата со ниска масленост околу 40 минути, во рерна претходно загреана на 200 степени.

фото:Printscreen / Youtube / Bakina kuhinja

извор:курир.мк