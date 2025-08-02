Полн грст бадеми штити од оксидативен стрес

Јадењето најмалку 60 грама бадеми секој ден може да Ве заштити од оштетувањето на ДНК и од оксидативен стрес – еден од тивките виновници за стареењето, воспаленијата и хроничните заболувања, се нагласува во ново истражување – објавено во списанието „Сајентифик репортс“ (Scientific Reports). Во научниот труд, истражувачите собрале резултати од осум клинички испитувања за да го потврдат и разјаснат влијанието на бадемите кај возрасните луѓе.

Инаку, 60 грама бадеми се околу еден полн грст. Ова може некому да му изгледа многу, но истражувачите забележале јасна врска зависна од дозата: Учесниците кои консумирале повеќе од 60 грама бадеми дневно, покажале значително намалување на одредени маркери на оштетување на клетките. Прегледот на испитувањата имал за цел проценка и на влијанието на бадемите врз оксидативниот стрес. Се покажа дека јадењето бадеми може да ја подобри активноста на антиоксидантните ензими, особено Супероксид дисмутазата (СОД) – важен ензим којшто ги штити клетките од оштетување.

Сепак, нутриционистите предупредуваат дека ова е храна богата со калории и треба да се јаде умерено и рамномерно распоредена. Затоа, се препорачува како дел од урамнотежена исхрана, а не како додаток на калориите што веќе се внесуваат од другата храна.

Бадемите се богати со витамин Е, полифеноли и здрави масти – сите тие придонесуваат за антиинфламаторни и антиоксидантни дејства. Прегледот го истакнува потенцијалот на ова овошје како природен начин за борба против стресот на клеточно ниво. Сепак, научниците ја нагласуваат потребата од постандардизирани истражувања, бидејќи варијабилноста на резултатите била под влијание на неколку фактори, како што се начинот на подготовка на бадемите, здравствената состојба на учесниците и навиките во исхраната.

Foto: Freepik

Извор: Курир