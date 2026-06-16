Позната манекенка го „запали“ интернетот: Ја поддржa репрезентацијата на Бразил во минијатурно бикини

Бразилската манекенка Алесандра Амброзио привлече големо внимание со нова објава на социјалните мрежи, во која ја покажа својата поддршка за својата репрезентација.

45-годишната манекенка позираше во костим за капење во жолти и зелени тонови, инспириран од боите на бразилското знаме, а фотографијата веднаш предизвика лавина од реакции. На фотографијата што ги воодушеви нејзините следбеници, Амброзио стои покрај базенот и го држи бразилското знаме во рацете. Таа кратко напиша со објавата:

„Одиме, Бразил“.

Облечена во бикини во национални бои, познатата манекенка уште еднаш покажа колку е горда на своето потекло, иако со години гради успешна меѓународна кариера.

Објавата брзо доби голем број реакции, а следбениците го пофалија нејзиниот изглед во коментарите и ѝ испратија пораки за поддршка со емотикони со бразилско знаме и срца.

„Мојата омилена бразилска сестра“, „Не можам да престанам да те следам“, „Како навивач на Англија, мислам дека Бразил ќе победи“, „Ангел“ и „Совршена“ се само дел од коментарите на Инстаграм.

Амброзио е родена во Ерехим, Бразил, и со текот на годините стана едно од најпознатите лица во светот на модата. Таа стекна поширока слава како ангел на „Викторијас Сикрет“, а во текот на својата кариера соработуваше со бројни големи модни куќи и брендови.

Foto: printscreen/alessandraambrosio