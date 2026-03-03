Почнува летното сметање на времето: Во недела наутро се поместува часовникот за еден час нанапред – од два на три часот

Рано изутрина, завршува зимското и започнува летното сметање на времето, со поместување на часовникот за еден час нанапред – од два на три часот.

Според уредбата за летно сметање на времето во 2026 година, промената стапува на сила на 29 март и ќе трае до 25 октомври.

Додека наесен стрелките одат еден час наназад, напролет стрелките од часовникот ги поместуваме еден час напред. Со други зборови, се движиме кон летото и подолгите денови… Но, за разлика од некои луѓе, повеќето паметни телефони и часовници автоматски ќе се приспособат на новото време. Сепак, проверете ги уредите што немаат таква опција.

Зошто оваа промена е толку тешка?

Можеби чудно што само еден час предизвикува проблеми за телото, но човековото тело не е „програмирано“ за моментни временски промени. Во средиштето на сѐ тоа е циркадијалниот ритам – телесниот „внатрешен“ биолошки часовник којшто одлучува кога човекот е буден, кога се чувствува поспано, како и за бројни други процеси во телото. И, одеднаш, тој внатрешен часовник се наоѓа вон чекор со времето.

Затоа, првиот понеделник по промената, многумина се будат поуморни од вообичаеното, попоспани, помалку сосредоточени и воопшто – со поинакво расположение.

Зошто воопшто има правило и налог да се поместуваат стрелките на часовникот? Идејата за приспособување на времето е од периодот на Првата светска војна. Германија е меѓу првите што вовела летно сметање на времето, со цел да се заштеди енергија и да се намали потрошувачката на јаглен.

Меѓутоа, многумина познавачи денес веруваат дека менувањето на стрелките носи повеќе непријатности отколку полза, бидејќи во современиот свет, заштедата на енергија не е значајна, според многумина – користа е многу мала, додека луѓето сè повеќе се жалат на нарушувања на спиењето и дневните рутини.

Сепак, практиката сè уште постои во голем број држави во светот, вклучувајќи ја и нашата.

Според експертите, има неколку едноставни трикови што може да му помогнат на телото полесно да се приспособи на новиот ритам. Во таа смисла, првиот совет гласи: Постепено поместете го своето време за спиење наназад.

Тоа значи да не се чека саботната вечер, туку луѓето да се обидат да си легнат 15 – 20 минути порано од вообичаеното уште в петок. Ова ќе му олесни на телото да ја прифати промената.

Искористете ја природната светлина!

Стручњаците, исто така, велат дека дневната светлина веднаш треба да се пушти во спалната соба. Сончевата светлост наутро и преку целиот ден му помага на телото побрзо да се приспособи на новиот ритам.

Следниот совет: Веднаш при будењето, да се испие чаша вода – по можност млака, со лимон. Кафето следи отпосле. Водата му помага на телото побрзо да се разбуди и полесно да го започне денот.

Искористете ја неделата за одмор. Денот кога се поместува времето не е за напорни обврски. Тој неделен ден треба да се помине што е можно помирно, без стрес и без многу обврски.

Добрата страна на промената на времето

Иако се губи еден час за спиење, промената на часовникот има и голема предност – подолгиот ден и поголемото количество светлина во вечерните часови, според познавачите. Имено, по работните часови, ќе има повеќе време за прошетки, дружење, престој надвор в природа и уживање во пролетното време. Сонцето ќе зајде подоцна, па и вечерта ќе биде потопла и попријатна…

Затоа, и покрај почетниот замор, телото ќе ги почувствува и подолгите денови, поголемата Сончева енергија и вистинското чувство дека пролетта е тука.