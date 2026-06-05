Почина познатиот американски актер – синот на неговата девојка го прободил со нож

Џејмс Хенди, долгогодишен актер кој глумеше во филмовите „Топ Ган: Маверик“ и „Џуманџи“, како и бројни епизодни улоги во десетици ТВ серии, беше убиен во напад со нож во Лос Анџелес.

Имаше 81 година. Полициската управа на Лос Анџелес (LAPD) објави дека бил убиен од 44 годишниот син на неговата девојка, објавува „Variety“.

„Во среда, 3 јуни 2026 година, околу 9:30 часот наутро, патролните единици од областа Вест Вали одговорија на повик за непознат инцидент во блокот 19200 на улицата Ервин. Повикувачот на 911 изјави: „Јас сум син на човекот, штотуку го убив човекот на гревот“. По пристигнувањето на местото на настанот, полицајците го пронашле 81-годишниот Џејмс Хенди во дворот на куќата, во несвест и со убодна рана во пределот на градите.

Жртвата била пренесена од болничари на противпожарната служба на Лос Анџелес во локалната болница, каде што бил прогласен за мртов. Осомничениот ги запрел полицајците кои пристигнувале на местото на настанот и им рекол дека тој е лицето што го бараат. Осомничениот живее на таа адреса со својата мајка, која била девојка на жртвата“, се вели во полициското соопштение.

„Детективите веруваат дека ова е изолиран инцидент и дека во моментов нема опасност за јавноста“, се додава во полициското соопштение.

Осомничениот бил уапсен и приведен во затворот Ван Најс под сомнение за убиство, со кауција од 2 милиони долари.

Претставник на актерот изјави:

„Со голема тага можам да потврдам дека господинот кој беше нападнат и убиен во среда во Тарзана, Лос Анџелес, бил актерот Џејмс Хенди.“

Покрај улогата во „Топ Ган: Маверик“ од 2022 година, Хенди се појави и во „Логан“ од 2017 година како докторот кој го лекуваше Хју Џекмен. Во филмот „Џуманџи“ од 1995 година тој играше истребувач на штетници, додека во „Арахнофобија“ го играше Милтон Бригс. Неговите други филмови вклучуваат „Ракетерот“, „Мемоарите на Брајтон Бич“, „Пресудата“ и „К-9“.

На телевизија, Хенди го играше Артур Девлин во осум епизоди од „Алијас“, а имаше и повторливи улоги во „Мелроуз Плејс“ и „Њујорк њујоршката полиција“.

Роден во Њујорк, Хенди првпат беше снимен на филм во 1977 година во продукцијата „Тапс“.

фото: You tube printscreen/E! News