Почина мајката на Гога Секулиќ: „Не сакам да верувам во тоа“

Нада Секулиќ, мајката на пејачката Гордана Гога Секулиќ, почина.

Гога, која никогаш не криеше колку била блиска со својата мајка, ја објави тажната вест преку социјалната мрежа Инстаграм со трогателни зборови.

„Мајко….. Не, не можам тоа да го поднесам и не сакам да верувам во тоа“, напиша пејачката со емотикони во облик на скршено срце.

Секулиќ објави нивна заедничка фотографија, а по објавата набрзо следеа бројни коментари со сочувство и зборови на поддршка од пријатели, колеги и обожаватели.

