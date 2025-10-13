Почина легендарниот италијански дизајнер Чезаре Пачоти

Светот на модата е во жалост по веста за смртта на иконата на италијанскиот дизајн на чевли, Чезаре Пачоти. Дизајнерот почина вчера, 12 октомври, на 67-годишна возраст, во својот роден град Чивитанова Марке, по кратко боледување.

Веста за неговата ненадејна смрт ја потресе глобалната модна сцена, каде што Пачоти беше познат како визионер чија смела и луксузна креативност остави неизбришлива трага.

Роден во 1958 година во семејство со долга традиција во изработка на чевли, тој го презеде семејниот бизнис во 1980 година и го трансформираше во светски познат бренд – синоним за италијански гламур и провокативен стил. Неговиот заштитен знак, логото со кама, стана симбол на моќ и сензуалност, препознатлив меѓу љубителите на високата мода ширум светот.

Неговите чевли, познати по врвната изработка и уникатниот дизајн, беа омилени меѓу холивудските ѕвезди и музичките икони – меѓу кои Ријана, Бијонсе и многу други – зацврстувајќи го неговиот статус како еден од највлијателните дизајнери на обувки на својата генерација.

Колеги-дизајнери, модни критичари и јавни личности преку социјалните мрежи изразија сочувство, опишувајќи го како „вистински мајстор“ и „амбасадор на италијанскиот стил“.

Градоначалникот на Чивитанова Марке изјави:

„Денес изгубивме не само голем претприемач, туку и уметник кој знаеше како да го претвори мирисот на кожата во безвременски стил. Чезаре го прослави нашиот град низ целиот свет.“

Заминувањето на Чезаре Пачоти остава празнина во модната индустрија, но неговото наследство ќе продолжи да живее низ неговите иконски дизајни, кои засекогаш ја променија перцепцијата за луксузните чевли.