Победничката на „Ѕвездите на Гранд“ Шејла Зониќ жртва на измама: „Ме уценуваа, бараа илјада евра“

Победничката на „Ѕвездe Грандa“, Шејла Зониќ, изненади со искрено признание дека повеќе не е во контакт со една од нејзините колешки од натпреварот, и откри како била жртва на измама на мрежите.

Иако не сакаше да го открие идентитетот на личностa, победничката на музичкото натпреварување јасно стави до знаење дека има нејасен однос со таа колешка.

– Не се сеќавам на ништо лошо од „Ѕвездe Гранда“, освен на некои ситни работи што се случија пред финалето интерно, помеѓу мене и една кандидатка. Ништо не беше решено, беше решено така што не сме во контакт и тоа е тоа – рече Шила, останувајќи мистериозна.

Пејачката потоа се осврна на својот приватен живот, односно на одлуката да се врати во Тузла со својот сопруг по половина година живот во Белград.

– Живеевме во Белград од ноември 2024 до април 2025 година. Ни беше одлично поради аеродромот, но кога започна сезоната не можевме да го поднесеме темпото и гужвите во Белград. Сега кога автопатот се отвори, сум на два и пол часа од Белград и повеќе немаше потреба да живеам таму. Не исклучуваме, дефинитивно некогаш повторно ќе живееме тука или ќе купиме недвижен имот – објасни пејачката која ја споредуваат со Лепа Брена.

Шејла откри и дека неодамна била жртва на сајбер измама, кога нејзиниот TikTok профил со дури 130 илјади следбеници бил хакиран.

– Мојот TikTok беше хакиран пред три месеци. Кликнав на некоја е-пошта што изгледаше официјална, ја внесов лозинката и сè исчезна. Имав 130 илјади следбеници на тој профил и го оставив, ајде да почнеме одново. Не сакав да им платам 1.000 евра затоа што веројатно ќе трае бесконечно, а не сакав да им дадам причина за понатамошна уцена – искрено призна пејачката за Ало.рс

