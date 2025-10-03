По една година од апсењето на Сека Алексиќ во Цирих, тапанарот откри што всушност се случувало

Огњен Мартиновиќ, поранешниот тапанар на Сека Алексиќ, реши да зборува за инцидентот од минатата година, кога пејачката и сите членови на нејзиниот бенд беа уапсени во Цирих.

Потоа швајцарската полиција упадна во клубот за да ги провери работните дозволи, а кога беше утврдено дека документацијата не е целосно исправна, сите членови на тимот беа уапсени.

Тапанарот сега ја потврди оваа приказна и ја префрли одговорноста на Сека и нејзиниот сопруг и менаџер Вељко Пиљкиќ.

Тој прво го постави прашањето на Инстаграм: „Како ова се случи само со бендот на Сека Алексиќ“, а потоа јас понудив објаснување.

– Така што менаџерот закажа свирка во Цирих со сомнителен шеф во бар што рацијата веќе го посетуваше поради забави за време на пандемијата, а колку што слушнав, и поради некои глупости. Во тој бар, менаџментот (читај сопругот на Сека) ги испрати музичарите заедно со Сека без задолжителни работни дозволи. Па нè уапсија во клубот по свирката, нè држеа во притвор четири дена и ни забранија влез во Шенген зоната две години – напиша Огњен, а потоа додаде:

– На крајот, ништо не му се случи на никого, Сека патува затоа што има австриски документи, целиот бенд беше исфрлен и не доби никаква отштета. Секој член на бендот е меѓународно осуден за нелегална имиграција и веројатно ќе ни биде тешко да добиеме визи во иднина, а можеме да очекуваме да трчаме по границите дури и откако ќе помине забраната. Медиумите исто така молчеа за ова, иако целата приказна им беше доставена, а мене повеќе ме боли да молчам – напиша разочаран поранешен член на бендот на Сека.

Кога оваа приказна се појави во јавноста, Алексиќ истакна дека полицијата само зела нејзина изјава и го казнила сопственикот на клубот за неа и бендот.

Иако во тоа време се шпекулираше во медиумите дека поминале само осум часа во притвор, се покажа дека поминале дури четири дена зад решетки.

– Полицијата дојде на нашиот настап и ги провери работните дозволи, откри дека не се соодветни. Полицијата зеде и моја изјава и го казни сопственикот за мене и за целиот бенд – рече тогаш Алексиќ.

фото:Instagram printscreen/seka_aleksic