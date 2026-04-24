Планетарно познатата убавица веќе 10 години се бори со тешка болест

Моделот Бела Хадид со години се бори со Лајмска болест, хронична инфекција што се пренесува преку крлежи и која може да предизвика низа исцрпувачки симптоми.

Таа повеќе од еднаш зборуваше за тоа колку дијагнозата го променила нејзиниот секојдневен живот и кариера, но и колку ѝ било важно отворено да зборува за тоа со цел да се подигне свеста за оваа болест.

Лајмската болест може да предизвика симптоми како што се хроничен замор, болки во мускулите и зглобовите, главоболки и невролошки нарушувања. Кај некои пациенти, болеста поминува во бранови, со периоди на подобрување и влошување, што дополнително го отежнува секојдневното функционирање.

Бела Хадид нагласи дека во најтешките фази од болеста се чувствувала целосно исцрпена, како и дека нејзините симптоми се враќале во моменти на стрес или преоптоварување. И покрај ова, таа продолжила да гради успешна кариера во модната индустрија, честопати нагласувајќи дека зад јавниот гламур стојат и денови на здравствени проблеми.

Јоланда Хадид, мајката на Бела, сподели редок увид во борбата на нивното семејство со Лајмската болест.

„Гледањето како мојата Бела страда во тишина го уништува најдлабокото јадро на безнадежноста во мене. Невидливата попреченост на хроничната невролошка Лајмска болест е тешко да се објасни, се обидувам да бидам пример во нашето патување со Лајмската болест, но мојата сопствена болка не може да се спореди со гледањето како страда моето бебе“.

На Јоладна ѝ е дијагностицирана истата Лајмска болест и вели дека во последниве години се повлекла од јавната дискусија за нејзиното здравје за да се фокусира на закрепнување и наоѓање начини за лекување достапни за другите.

„Се надевам дека наскоро ќе споделам со нашата заедница на заболени од Лајмска болест што научивме и каде сме биле, штом лабораториските резултати ја покажат нашата победа“, заклучила таа.

