Пита со компири

Оваа пита е традиционално јадење на Балканот, особено ценето поради едноставните состојки и богат вкус.

Состојки за тесто:

600–700 грама брашно

1 лажица сол

1 лажица масло

Млака вода (по потреба)

За фил:

500 грама компири

1 лажица масло

1 мала лажичка сол

1 мала лажичка црн пипер

1 главица кромид

За премачкување:

150 грама путер

100 мл масло

Подготовка:

Од наведените состојки замесете меко тесто. Поделете го на две топки (јуфки), премачкајте ги со малку масло и оставете ги да одморат околу 30 минути. Во меѓувреме подгответе го филот: излупете ги компирите, измијте ги и исечкајте ги на ситни коцки. Кромидот ситно исечкајте го и измешајте го со компирите. Додадете сол, црн пипер и масло, па добро промешајте. Во мало тенџере растопете го путерот и измешајте го со маслото. На набрашнета работна површина развлечете ја првата јуфка со сукало. Премачкајте ја со мешавината од путер и масло. Потоа внимателно развлечете ја со раце додека стане тенка колку што дозволува тестото. По рабовите распоредете го филот од компири. Преклопете ги страните навнатре и повторно премачкајте со путер и масло. Со помош на чаршаф завиткајте ја кората од двете страни. Наредете ја во подмачкана тава, почнете од средината на тавата и вртете ги корите во круг. Постапката повторете ја и со втората јуфка. Печете во добро загреана рерна на 220°C додека не порумени. Откако ќе се испече, оставете ја кратко да одмори и покријте ја со чиста крпа. Доколку сакате помека кора, покријте ја со влажна крпа или алуминиумска фолија неколку минути.

извор:Курир

фото:Freepik