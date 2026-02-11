Пикантни ролни со мисиркино месо

Состојки:
3–4 лажици лут сос
½ лажичка лук во прав
25 грама путер
1 лажица мед
½ лажичка зачинал
2 лажици мајонез
200 грама варено или печено мисиркино месо, грубо исечкано или искинато
4 големи тортиљи
1 марула салата, ситно исечкана
120 грама чедар сирење, рендано
Подготовка:
Во мал сад на тивок оган загрејте го путерот, лутиот сос, лукот, зачиналот и медот. Оставете да зоврие, па тргнете од оган. Ставете го мисиркиното месо во поголем сад и добро измешајте го со подготвениот сос. Секоја тортиља премачкајте ја со мајонез, па распоредете од салатата, зачинетото месо и ренданиот чедар. Преклопете ги двете странични страни на тортиљата кон внатре, врз филот. Потоа превиткајте го долниот дел и цврсто завиткувајте, внимавајќи сите рабови да бидат добро затворени. Готовите ролни може да ги фиксирате со чепкалки или да ги завиткате во алуминиумска фолија. За уште подобар вкус и крцкава текстура, тортиљите можете кратко да ги притиснете и загреете во тостер или грил тава пред филување.
извор:курир.мк
фото:Freepik