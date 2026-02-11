Пикантни ролни со мисиркино месо

Состојки:

3–4 лажици лут сос

½ лажичка лук во прав

25 грама путер

1 лажица мед

½ лажичка зачинал

2 лажици мајонез

200 грама варено или печено мисиркино месо, грубо исечкано или искинато

4 големи тортиљи

1 марула салата, ситно исечкана

120 грама чедар сирење, рендано

Подготовка:

Во мал сад на тивок оган загрејте го путерот, лутиот сос, лукот, зачиналот и медот. Оставете да зоврие, па тргнете од оган. Ставете го мисиркиното месо во поголем сад и добро измешајте го со подготвениот сос. Секоја тортиља премачкајте ја со мајонез, па распоредете од салатата, зачинетото месо и ренданиот чедар. Преклопете ги двете странични страни на тортиљата кон внатре, врз филот. Потоа превиткајте го долниот дел и цврсто завиткувајте, внимавајќи сите рабови да бидат добро затворени. Готовите ролни може да ги фиксирате со чепкалки или да ги завиткате во алуминиумска фолија. За уште подобар вкус и крцкава текстура, тортиљите можете кратко да ги притиснете и загреете во тостер или грил тава пред филување.

извор:курир.мк

фото:Freepik