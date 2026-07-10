Пејачката ја продава својата интима по промотивна цена: Дуња Илиќ нуди интимни слики на Инстаграм

Пејачката Дуња Илиќ преку својот официјален Инстаграм профил сподели дека е отворена за сите видови соработка и за испраќање на своите експлицитни фотографии по промотивна цена.

Имено, таа објави своја жешка фотографија без долна облека, додека одозгора носеше само мрежест проѕирен фустан.

Амбиентот го надополни со црвени светла, а потоа им се обрати на своите следбеници:

„Ако сакате сличен контент по промо цена, јавете се во ДМ (директна порака), ќе им одговорам на сите до утре“, напиша таа во описот на фотографијата.

Потоа, Дуња сподели и преписка со еден од клиентите за да покаже дека нема никаква измама и дека станува збор за сигурна работа.



„Како што реков, сè е чесно. Уплата, па слики. Ни помалку ни повеќе, и секако никакви рецензии без прашање“, напиша пејачката покрај објавените пораки со клиентот.

На крајот, Илиќ им порача на своите следбеници:

„Поради тоа што многумина од вас задоцнија, за сликите ќе им дадам шанса на уште четворица. Сега одам да спијам. Кога ќе се разбудам, кој најбрзо ќе уплати, негови се сликите.“

Инаку, ова не е првпат Дуња да ја интригира јавноста. Таа неодамна изјави дека животот на 34 години веќе ѝ станал досаден, со што ги шокираше сите.

„Јас се изморив на 34. Може уште десетина години. Човече, каква бесмртност, само ти уживај, бесмртен“, напиша таа тогаш.

фото:instagram printscreen/la_hiena_999