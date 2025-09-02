Радио Милева кога висината не е важна

Пејачката и водителката рамо до рамо: Шлицот на Лила ја стави Каролина во втор план

2 мин. читање
Пејачката и водителката рамо до рамо: Шлицот на Лила ја стави Каролина во втор план

Црниот фустан е секогаш добар избор за многу пригоди, а пејачката Каролина Гочева и ТВ водителката Лила Филиповска добро го знаат тоа и секако го применуваат.

Нивниот стилски избор не беше ист, туку делумно случен, Каролина со долга асиметрична тоалета со пресек во пределот на струкот, додека Лила елегантна во макси тоалета со ултра висок шлиц и детали во перделот на градите.

Вака скоцкани, познатите Македонки се сретнаа на еден настап во Радовиш каде Каролина пееше, а Лила си ги бркаше своите стандардни инфлуенсерски ангажмани.

Средба вредна за фотографија и лаф муабет кој на двете им годеше, а Керол го искоментира вака:

-Што убаво дека ве видов после толку време – и напиша Каролина на Лила персирајќи и.

Секако дека комплиментите од следбениците беа обострани, но овој пат Лила со ултра високиот шлиц предничеше пред музичката ѕвезда, па фокусот беше токму таму, а разликата во висина сосема занемарлива.

фото:Instagram printscreen/lilafilipovska

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top