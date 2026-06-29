Пејачката гола пред породување – Еве како издржува сама без партнер

Пејачката Едита Арадиновиќ ги одбројува деновите до породувањето, а сега им покажа на своите следбеници како изгледаат нејзините денови додека нетрпеливо го очекува доаѓањето на нејзиниот наследник на светот.

Имено, Едита сподели фотографија од дневната соба на Инстаграм, на која лежи на софата во долна облека и маица, додека нејзиниот голем труднички стомак е во преден план.

„Навистина луди времиња. Честитки до сите што се малку луди“, напиша пејачката во описот на објавата, алудирајќи на емоциите низ кои поминува во овој посебен период од животот.

Да потсетиме, Арадиновиќ претходно отворено зборуваше за тоа колку тешко ѝ било да ја помине бременоста без партнерот, со кого раскина откако остана бремена.

– Мислев дека сè ќе биде во хармонија, со партнер и стабилност. Не очекував дека ќе поминам низ ова сама. Сфатив дека во мене има многу емоции и дека некои одлуки од минатото имаат свои последици. Сепак, верувам дека сè има своја причина – искрено призна пејачката низ солзи.

Foto: Instagram/printscreen/editaaradinovic