Пеѓа Јовановиќ на оваа српска пејачка и бил прв: „Со него ј изгубив невиноста, а поради него почнав и да пејам“

Првата љубов во животот на секоја жена зазема посебно место! Тоа е време на искрени емоции, невиност и моменти што остануваат врежани засекогаш.

Пејачката Душица Грабовиќ отворено проговори за својата прва голема љубов, признавајќи дека токму тогаш го доживеала своето прво најинтимно животно искуство.

Нејзината исповед открива колку длабоко сакала, но и колку таа младешка емоција ја обликувала и одредило за сè што следело во нејзиниот живот и кариера.

Душица призна дека нејзината прва голема љубов бил пејачот Пеѓа Јовановиќ, кој, као што вели таа, имал одлучувачко влијание врз нејзиниот пат во музиката.

„Ги познавам Ана и Пеѓа од мои 16 години, родени сме во ист град, а јас почнав да пеам поради него. Настапуваше во кафулето каде што излегував“ – изјави Душица Грабовиќ претходно за локалните медиуми и додаде:

„Со него ја изгубив невиноста. Мојата прва љубов, мојот прв поминат мост во животот. Дури бев и на раѓањето на неговиот син“.

View this post on Instagram A post shared by Dusica Grabovic (@dusicagrabovic)

Оваа искрена исповед на пејачката предизвика лавина од реакции во јавноста.

И додека многумина беа изненадени од нејзината отвореност, Душица истакнува дека не сакала да шокира никого, туку да покаже дека и јавните личности имаат право на емоции, минато и сеќавања што ги обликуваат.

Фото: Инстаграм/dusicagrabovic