Овие жени уживаат повеќе во сексот од останатите

Некои жени имаат повеќе задоволство во сексот, за разлика од останатите, а според научниците, причина за тоа е широчината на колковите.

Жените со пошироки колкови имаат повеќе сексуални партнери. Освен тоа, според најновите истражувања, тие и полесно се породуваат.

За широки колкови се сметаат оние со ширина од 36 сантиметри, додека за тесни оние под 31 сантиметри. Ширината на колковите се однесува на оддалеченоста меѓу горниот надворешен раб на карлицата – што е воедно најширокиот дел од колковите.

Во истражувањето учествувале меѓу 148 жени меѓу 18 и 26 години, а научниците велат дека ширината на колковите директно е поврзана и со женската сексуална активност.