Овие три пијалоци го забрзуваат метаболизмот

Пиењето доволно течности е од суштинско значење за здравјето и правилното функционирање на телото. За среќа, постојат пијалоци кои, покрај хидрирањето, придонесуваат и за губење на тежината и општото здравје.

Еве три едноставни и вкусни решенија што можете да ги вклучите во вашата дневна исхрана.

Кофеинот во кафето ја зголемува будноста и фокусот, но исто така го забрзува метаболизмот и го зголемува внесувањето калории, дури и во мирување. Шолја кафе 30-60 минути пред тренинг може да ја подобри издржливоста и да овозможи поинтензивен тренинг, што дополнително придонесува за губење на тежината.

Протеините се важни за губење на тежината и одржување на мускулната маса. Протеинскиот шејк обезбедува хидратација, но и чувство на ситост и помага да се постигне потребниот внес на протеини. Луѓето кои консумираат доволно протеини дневно побрзо согоруваат масти и полесно го контролираат апетитот.

Ѓумбирот го забрзува метаболизмот, помага во регулирањето на шеќерот во крвта и го намалува воспалението. Редовното консумирање чај од ѓумбир може да го поддржи согорувањето на мастите, да го подобри имунитетот и да обезбеди стабилни нивоа на енергија во текот на денот.

Овие три пијалоци не се замена за вода, но можат да бидат одличен додаток на вашата дневна хидратација и да ви помогнат да одржувате здрав начин на живот.

извор:popara.mk

фото:Freepik