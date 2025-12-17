Овие раси на мачки се најдобрата замена за кучињата

Ако ја сакате енергијата и дружењето со кучињата, но поради вашиот животен стил или обврски не можете да имате куче, ветеринарите препорачуваат одредени раси на мачки како соодветни замени.

Иако мачките носат со себе одговорности, многумина сметаат дека е полесно да се грижат за нив. Ветеринарот д-р Џули Хант откри за Newsweek дека правилниот избор на мачка може да ги задоволи и љубителите на кучиња бидејќи постојат раси кои се дружељубиви, интерактивни и секогаш подготвени за игра.

Соодветно на тоа, како една од замените се издвојуваат сијамски мачки, кои се идеални за луѓе кои сакаат домашно милениче кое ќе биде дел од сè што правите. Хант истакнува дека сијамските мачки се разиграни и можете да очекувате од нив да „влезат во вашиот дом како да е ваш и веднаш да го истражат секој агол, вклучително и качување по секоја површина за која никогаш не сте мислеле дека е достапна за мачките“.

Покрај енергијата, овие мачки се и идеални придружници. Хант истакнува дека тие се интелигентни и нежни и природно бараат друштво на својот сопственик.

извор:курир.мк

фото:Freepik