Радио Милева спектакл за 19. Јули

Ова се музичките ѕвезди кои ќе настапат на полувремето од финалето на Светското првенство во фудбал

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Ова се музичките ѕвезди кои ќе настапат на полувремето од финалето на Светското првенство во фудбал

„Пејачот Џастин Бибер ќе настапи на полувремето на финалниот натпревар на Светското првенство во фудбал, заедно со претходно најавените Шакира, Мадона и јужнокорејската К-поп група БТС“, соопштија вчера организаторите на натпреварувањето.

За првпат во историјата, на полувремето на финалето на Светското првенство ќе биде организиран музички спектакл кој ќе трае 11 минути. Водител и креатор на програмата е Крис Мартин од групата „Колдплеј“.

„Се очекува Шакира да настапи заедно со Бурна Бој и заедно да ја отпеат спортската химна за оваа година „Дај, дај“, пренесе ЕСПН.

Покрај Џастин Бибер Шакира, Мадона и групата БТС, на полувремето ќе настапат и венецуелскиот диригент Густаво Дудамел, хорот ПС22, составен од ученици од основното училиште на њујоршкиот Стејтен Ајленд, како и британската група „Колдплеј“.

Финалето на Светското првенство ќе се одигра на 19 јули во Њујорк.

фото: Instagram printscreen/shakira

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