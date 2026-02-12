Ова се чаевите што природно ги чистат крвните садови од холестерол

Пиењето чај е навика што може да биде корисна за здравјето на срцето кога се комбинира со урамнотежена исхрана.

Некои видови чај, како зелениот, црниот и чајот од ѓумбир, содржат корисни соединенија кои можат да помогнат во намалување на LDL („лошиот“) холестерол, предупредуваат експертите.

Овие пет чаеви се клучни во борбата против холестеролот:

Зелен чај

Еден е од најистражуваните чаеви и е добар за здравјето на срцето. Содржи катехини, моќни антиоксиданси кои можат да го намалат нивото на липопротеини со ниска густина (LDL) холестерол во крвта.

Истражувањата покажале дека консумирањето зелен чај го намалува вкупниот холестерол и LDL холестеролот до пет проценти, а дури и мали намалувања можат да направат разлика: студиите покажуваат дека намалување на вкупниот холестерол од еден процент е поврзано со два до три проценти помал ризик од срцеви заболувања, а намалување на LDL холестеролот од еден процент е поврзано со околу еден процент помал ризик.

Црн чај

Црниот чај содржи растителни соединенија наречени полифеноли кои можат да помогнат во намалување на LDL холестеролот, а овие ефекти може да бидат поизразени кај луѓе со поголем ризик од срцеви заболувања.

Некои истражувања исто така сугерираат дека полифенолите од црниот чај можат да придонесат за општото здравје така што ја намалуваат количината масти и шеќери што телото ги апсорбира, помагаат во контролата на телесната тежина, го подобруваат протокот на крв, поддржуваат здрав крвен притисок и ги намалуваат оксидативните оштетувања кои можат да го зголемат ризикот од хронични заболувања.

Чај од ѓумбир

Овој чај е топол и ароматичен и најчесто е познат по своите придобивки за дигестивното здравје. Содржи и соединенија кои можат да ја намалат воспаленоста и да го подобрат здравјето на срцето.

Истражувањата покажуваат дека ѓумбирот може да помогне во намалување на LDL холестеролот и триглицеридите, вид масти во крвта чии високи нивоа можат да го зголемат ризикот од срцеви заболувања.

За подготовка на чајот, потопете свежи парчиња ѓумбир во топла вода. Бидејќи природно не содржи кофеин, погоден е за консумирање во секое време од денот.

Чај од хибискус

Овој чај без кофеин се прави од сушени цветови хибискус. Има освежувачки, благо кисел вкус и понекогаш се нарекува „кисел чај“.

Истражувањата сугерираат дека може да помогне во намалување на LDL холестеролот, а истовремено да го зголеми нивото на липопротеини со висока густина (HDL) холестерол. HDL често се нарекува „добар“ холестерол бидејќи неговите повисоки нивоа се поврзуваат со подобро здравје на срцето.

Се смета дека овие ефекти главно се должат на антиоксидансите наречени антоцијани, кои се наоѓаат во хибискусот.

Улонг чај

Улонг чајот се наоѓа помеѓу зелениот и црниот чај. Има специфичен благ вкус и може да се консумира топол или разладен. Содржи катехини и други полифеноли кои можат да помогнат во намалување на холестеролот, а овие соединенија можат да делуваат со блокирање на липазата – ензим вклучен во варењето масти – што може да помогне во намалување на количината масти што се апсорбираат во цревата.

Дополнителни совети

Чај може да се пие топол или ладен во кое било време од денот. Еве неколку начини за најздраво уживање: избирајте незасладен чај за да избегнете додадени шеќери, а ако сакате поблаг или поароматичен вкус, додадете мала количина мед или неколку капки лимонов сок. Внимавајте на содржината на кофеин и пред спиење одберете опции без кофеин, како чај од ѓумбир или хибискус, за подобар сон. Комбинирајте го чајот со исхрана богата со влакна, како овошје, зеленчук, интегрални житарки и мешунки.

Напомена: Ако земате лекови за намалување на холестеролот или имате срцеви проблеми, консултирајте се со здравствен стручен кадар пред да направите поголеми промени во исхраната.

извор:точка

фото:Freepik