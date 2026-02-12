Ова е најлошата храна за срцето

Грижата за здравјето на срцето често вклучува едноставни, но доследни навики. Кардиолозите д-р Тара Нарула Кангело и д-р Евелина Грејвер истакнуваат дека една навика може брзо да донесе придобивки за кардиоваскуларниот систем – физичката активност. Според нив, редовното движење има широк ефект врз здравјето. Токму вежбањето е она што го препорачуваат како прв чекор. „Знам дека сите го знаат тоа, но мислам дека вежбањето понекогаш се потценува и се сведува само на естетската компонента“, изјави Грејвер за „EatingWell“. Таа појасни: „Кога вежбате, го намалувате крвниот притисок. Кога вежбате, навистина можете да помогнете во лекувањето на дијабетес. Кога вежбате, си помагате и ментално. Кога станува збор за вежбањето, тоа опфаќа многу клучни работи за кои постојано зборуваме.“ Д-р Нарула додава: „Мислам дека физичката активност е многу важна бидејќи е одлична за здравјето на срцето, но и за намалување на стресот, здравјето на коските, мускулите – всушност за сè.“

Не е неопходно веднаш да се започне со голем план за вежбање

Грејвер наведува дека „American Heart Association“ препорачува најмалку 30 минути умерена кардиоваскуларна активност пет дена во неделата. Посебно го издвојува високоинтензивниот интервален тренинг.

„Тоа што сум го видела дека функционира, особено кај жените, е високоинтензивниот интервален тренинг. Кога го практикувате, навистина го тренирате срцето да биде во многу подобра форма“, истакнува таа. Станува збор за кратки, интензивни вежби што се изведуваат во циклуси и траат приближно 20 минути.

Нарула нагласува дека не е потребно веднаш да се започне со обемен план за вежбање. „Луѓето мислат дека мора веднаш да влезат во голем режим на тренинг, но и малите количини вежбање секој ден со текот на времето се собираат во вкупната количина што треба да ја имате во текот на неделата“, посочува таа. Без разлика дали станува збор за интервален тренинг или секојдневна прошетка, редовното движење е клучно за здравјето на срцето.

фото:Freepik

извор:точка