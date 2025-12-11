„Ова е најлоша година за мене“: Јелена Карлеуша признава дека останала без добри пријатели, ама и без пари

Пејачката Јелена Карлеуша се појави на снимањето на новогодишната програма, а блескаше во елегантна бела тоалетa.

– Морам искрено да кажам дека се плашам од пејачите на куп. Денес сум вознемирена цел ден, да не звучам аутистично. Со сите нив во просторијата, малку сум исплашена… Никогаш не сум била во просторија со толку многу пејачи, ќе видите како изгледам како друштвена колешка. Ќе отпеам три песни, „Инсомниа“ во дует веројатно со Џани, „Слатка мала“ и „Жене воле дијаманте“, моите три големи хитови – рече Јелена, и за некое чудо ги пофали Вики Миљковиќ и нејзиниот сопруг Ташке, кои се задолжени за музичката програма.

Јелена истакна дека е среќна што нејзините колеги почнале да ја слушаат и да се грижат за документацијата и да ја чуваат за себе, со оглед на привремените непријатности што ги доживуваат некои.

– Време е пејачите да почнат да се ценат себеси и фактот дека им носат пари на сите во синџирот на исхрана. Ова е џунгла, а синџирот на исхрана е нашата реалност. Пејачите им носат најмногу пари на сите, и секогаш имаат предност. На крајот на краиштата, гледаме и што се случува со Лукас, а и со мене. Какви напади доживувам на концертите, како пејачите се ловат како криминалци, а пејачите се најчесните и најнормални луѓе кои работат напорно и заработуваат пари – рече Карлеуша и додаде:

– Жал ми е што не се ценат себеси повеќе, ние не пеевме за време на пандемијата две години, сите добија помош, ние не. Актерите се повисока каста, тие се одлични уметници, интелектуалци, и ги перцепираат пејачите како некаков работен добиток кој треба да молчи и да биде среќен што постои, а кога е најтешко, сè им се крши на пејачите. Добро е што почнаа да се држат за себе и да не дозволуваат да бидат фатени на сцената како сиромашни луѓе. Ме сметаат за куче затоа што не дозволувам да се појавам ако сè не се почитува.

Карлеуша откри и каква беше оваа година за неа.

– Ако ја исклучиме 2019 година, кога почина мајка ми и кога целата планета ги гледаше моите голи фотографии, оваа 2025 година е најлошата година во мојот живот во секоја смисла, и приватно и професионално. Година кога останав без многу добри луѓе и пријатели кои ми го свртеа грбот, останаа само вистинските и најверните. Затоа мислам дека 2026 година мора да биде подобра бидејќи не може да биде полоша од оваа – рече Карлеуша.

Ј.К. коментираше и за нејзината финансиска состојба, која не е многу добра.

– Да ви ја покажев сега мојата банкарска сметка… верувам дека сте во подобра позиција од мене – рече Јелена пред собраните српски медиуми.

