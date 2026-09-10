Отворање на изложбата „Боите на слободата“

Во Музејот на Македонија денеска напладне ќе биде отворена изложбата „Боите на слободата“, поставка посветена на 35-годишнината од независноста на државата, која преку историски предмети, документи и уметнички дела го прикажува развојот на македонската државност и културен идентитет.

Изложбата ќе биде поставена во историскиот дел на музејот, а ќе ја отвори директорот на Музејот, Александар Ристевски, заедно со дел од кураторскиот тим.

Пред публиката ќе бидат претставени експонати од музејската колекција, како и дела од истакнати македонски уметници, меѓу кои Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Борко Лазески, Димитар Кондовски, Димо Тодоровски, Родољуб Анастасов, Бранко Коневски и други.

Според кураторскиот концепт, изложбата воспоставува визуелен дијалог меѓу минатото, сегашноста и иднината, следејќи го континуитетот на стремежите за слобода и државност, од Охридската книжевна школа и македонската преродба, преку Илинденското востание, АСНОМ и сѐ до референдумот од 8 септември 1991 година.

„Боите на слободата“ ги поврзува трите симболични Илиндени – Илинден 1903, АСНОМ 1944 и 8 Септември 1991 година, како историски точки што ја обликувале македонската државност и национален идентитет.

Во подготовката на изложбата учествуваа кустосите Марија Петковска, Татјана Трајковиќ, Анета Попантоска, Здравко Стојкоски и други стручни соработници од Музејот.

Поставката ќе биде отворена во наредните два месеца, во период кога Музејот на Македонија одбележува 50 години од изградбата на својот објект. (МИА)

фото:Музеј на Македонија