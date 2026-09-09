50 илјади луѓе на едно место: Дејвид Гета го „ЗАПАЛИ“ Скопје! (видео)

Скопје синоќа беше центарот на светската електронска музика. Околу 50.000 посетители се собраа на Националната арена „Тодор Проески“ за концертот на светската DJ-ѕвезда David Guetta, во спектакл кој се претвори во една од најмасовните музички вечери во поновата историја на земјата.

Арената беше преполна, а публиката ги исполни трибините и теренот, претворајќи го стадионот во огромна концертна сцена. Концертот беше распродаден, а организаторите уште пред настанот најавија дека се очекува бројката на посетители да надмине 50.000.

Гета на сцената пристигна со своето спектакуларно „The Monolith“ шоу, со моќен звук, ласери, пиротехнички ефекти, визуелизации и огромна продукција. Илјадници раце беа кренати во воздух, додека публиката ги пееше и танцуваше на најголемите хитови на францускиот DJ.

Пред настапот на Гета, атмосферата ја загреаја македонското DJ-трио Sempre и DJ Nikifor, по што околу 23 часот на сцената се појави главната ѕвезда на вечерта.

Концертот беше организиран како завршница на програмата по повод 35 години независност, а официјалната програма го потврдува настапот на David Guetta во Скопје на 8 септември како распродаден настан.

Со околу 50.000 луѓе на едно место, Скопје синоќа испрати спектакуларна слика – Националната арена „Тодор Проески“ беше преплавена со светла, музика и илјадници посетители, а настапот на Гета остави силен печат на прославата на јубилејот од независноста.

Скопје играше до доцна во ноќта – со десетици илјади луѓе и David Guetta зад пултот.

фото:Принтсцреен/Chat Gpt