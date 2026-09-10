3 лажици зачин од кујната се спас за градината

Септември е идеално време да ја подготвите вашата градина за зима, а за тоа не ви се потребни скапи подготовки. Сè што ви треба се три лажици мелен цимет.

Искусните домаќинки го користат овој едноставен кујнски трик, кој може многу да помогне во зачувувањето на почвата.

Моќна одбрана од есенски габи и мувла

За овој едноставен трик се потребни само три лажици мелен цимет. Поради неговите својства, може да помогне во борбата против габите и мувлата, па затоа почетокот на есента е добро време да го користите во градината или саксиите.

Во текот на септември, температурите стануваат пониски, деновите се пократки, а влажноста во воздухот и почвата се зголемува. Ваквите услови се погодни за појава на габи и бела мувла на површината на почвата. Со попрскување мала количина цимет на проблематичните области и нежно вметнување во површинскиот слој на почвата, можете да помогнете во спречувањето на нивното ширење и да создадете поповолни услови за растенијата во текот на есента.

Природен штит за есенско садење и кастрење

Септември е важен период за градинарски работи. Тогаш се садат есенски растенија и луковици кои ќе ја красат градината напролет, но се врши и кастрење. По секое сечење на дрвото, останува чувствително место кое може да биде изложено на инфекции. Поради своите природни својства, циметот може да се попрска директно врз свежото сечење за да помогне во заштитата и да се намали можноста за влегување на штетни микроорганизми во растението.

Циметот може да биде корисен и при садење нови растенија. Ако корените на расадот лесно се попрскаат со цимет пред садењето, тоа може да му помогне на растението полесно да се прилагоди на новата средина и да поттикне здрав развој на коренот.

Спречување на мравки, кртови и есенски штетници

Циметот може да се користи и како природна заштита од одредени градинарски штетници. Пред доаѓањето на зимата, инсектите и малите глодари бараат топли и заштитени места каде што ќе ги поминат студените месеци, а градинарската почва често е идеално засолниште за нив. Силниот мирис на цимет може да ги одбие мравките и другите несакани посетители, па затоа попрскувањето околу растенијата може да биде едноставна природна бариера. Кога се шири околу корените на растенијата, неговиот интензивен мирис може да помогне да се држат штетниците подалеку од најчувствителните делови од градината.

Помага при садење нови растенија

Циметот може да биде корисен и при садење нови растенија. Ако корените на садниците лесно се попрскаат со цимет пред садењето, тоа може да му помогне на растението полесно да се прилагоди на новата средина и да поттикне здрав развој на корените.

извор:popara.mk

фото:Freepik