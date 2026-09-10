Ема Радујко како во еротска бајка: „Огледалце, огледалце, може прашањето ми е глупаво, ама сепак кажи ми, чие га*е е најубаво?“

Ема Радујко со своето провокативно однесување не престанува да го привлекува вниманието на јавноста откако се појави на музичката сцена.

Атрактивната пејачка уште еднаш измами воздишки кај своите обожаватели со својот изглед и однесување.

Имено, русокосата убавица е позната по тоа што редовно тренира и својата става ја билда во теретана.Токму таму Ема повторно позираше за следбениците на социјалните мрежи со една цел: Младата пејачка да го покаже својот секси задник за да ги воодушеви обожавателите.

Резултатот уште на прв поглед веднаш видлив.

Впрочем не залудно е губењето време и калории, ако не се покаже она во кое тангата длабоко ќе потоне и кога пејачката е гола во седло!

Сепак она што возбудата ја доведе до ниво на ерупција беше една друга ситуација.

Имено Ема на своите обаожватели и следбеници им приреди жешка сцена како од бајките, откако тргна да се снима одзади пред огледало. Само што оваа бајка беше малку еротска…

„Огледалце, огледалце, може прашањето ми е глупаво, ама сепак кажи ми, чие га*е е најубаво?“

Фото и видео: Инстаграм/emaradujko