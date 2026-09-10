И кога не пее, Гавазова на околината здивот и го одзема: Еден маж да има во базенот, „зјапајќи“ во телесниот раскош на фолкерката ќе му помине денот!

Општо познато е дека Сузана Гавазова е голема мераклика… на вода! Атрактивната фолкерка ја користи секоја прилика да ужива во релаксација покрај море, езеро, базен… Сексапилната струмичанка секој слободен ден бисе сончала и пливала, ако нема каде макар тоа било и на базен.

До душа, родната Струмица не и е далеку од јужната граница, а и Дојран каде пејачката има своја вила и е на дофат, па преку Валандовско брдо ете ја за час или на Дојранско Езеро или на Егејот.

Арно ама, кога нема време да замине ниту на едното ниту на другото или пак е негде на настап каде во хотелската понуда неизоставен дел е и базенот, ете ја Гавазова на истиот како ужива во денот.

Особено ако е лето или рана есен, кога времето уште е топло и сонцето немилосрдно пече, ништо не може да ја запре сексапилната струмичанка да се соблече…

Во едноделен костим за капење или по бикини, секако веднаш до израз доаѓаат нејзините бујни облини. Долгите нозе, извајаната, убаво обликувана задница за поглед одзади, а однапред големите, естетски надградени гради.

Особено кога онака ќе се испружи да се сонча или ако е веќе влажна да се исуши на работ од базенот, Гавазова на околината здивот и го одзема.

Особено на оние од посилниот пол, за кои не знаеш дали е повлажна водата или нивните „влажни погледи“ што како магнет се лепат за нејзините бујни атрибути. Еден маж да има во базенот, „зјапајќи“ во телесниот раскош на Гавазова ќе му помине денот!

Конечно, ако не му верувате на муабетот, погледнете ја фотографијата што самата пејачка ја споделила, па уверете се… Само, претходно и самите приберете се и малку олабавите… За да не ви се случи и Вие „да се удавите“ и тоа без вода… Од возбуда!

Фото: Инстаграм/suzanagavazova/АI