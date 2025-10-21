Откриено зошто Игор Којиќ се разведе од Софија по само пет месеци брак

По пет месеци, Игор Којиќ се разведе од Софија Дачиќ, 15 години помлада од него, која се натпреваруваше во „Ѕвезде Гранда“.

Наводно, причината за пропаѓањето на нивниот брак е тоа што Игор Којиќ не ја поддржувал Софија во нејзината желба да пее.

– Софија отсекогаш сонувала да биде пејачка. Уште како дете имала концерти низ куќата, се замислувала себеси на големата сцена. Цело време вежбала пеење, но сè правела многу внимателно. Нејзиниот план бил прво да биде активна на социјалните мрежи, за луѓето да ја познаваат, а потоа да се појави на музичко натпреварување. Девојката има само 22 години и сака кариера. Во тоа време, никогаш не сонувала дека ќе го запознае Игор Којиќ и дека оваа љубов ќе доведе до брак. Никој не можел да ги наруши нејзините планови и соништа. Многу луѓе блиски до неа ѝ кажуваа дека поп-музиката не е само сцена и пеење и дека е доволно да се справи со социјалните медиуми и да биде инфлуенсер, но таа беше експлицитна во своите желби – почнува извор близок до Софија Дачиќ, а потоа продолжува:

– Потоа го запозна Игор и се омажи за него. Љубовта се случи. Тој знаеше за оваа нејзина желба, а во нивниот дом таа често пееше, Кеба ѝ објаснуваше како и што треба да прави и ѝ даваше совети. Сепак, Игор мислеше дека оваа идеја и оваа желба ќе исчезнат со текот на времето. Сепак, кога му кажа на Кеба дека нејзиниот план е да се пријави на музички натпревар, Игор сфати дека таа нема да се откаже од своите соништа колку и да не му се допаѓа тоа. Е, тогаш почнаа проблемите. Тој дефинитивно не сакаше да има жена која е пејачка и која често ќе биде под јавен надзор, додека Софија само тоа го сакаше. Кога сфати дека мажот на кого му се заколна на вечна љубов нема да биде нејзина поддршка, реши да се разведе. Игор се обиде да ѝ објасни дека е подобро да не размислува за животот на јавна личност, но неговите зборови не допреа до неа. Потребни беа два месеци убедување, а потоа, како што знаете, раскинаа – вели извор близок до Софија.

За потсетување, поранешната снаа на пејачот Драган Којиќ Кеба, Софија Дачиќ, привлече големо внимание од јавноста во првиот круг на „Ѕвезда Гранда“ со својот настап.

– Како дете бев во „Некои нови клинци“ и тоа секогаш беше моја желба, па затоа беше логичен сплет на околности.

– На почетокот бев малку нервозна, особено кога почнува првата песна, бидејќи немам многу искуство. Како што минуваше времето, ми беше сè поубаво.

За жал, Софија не успеа да продолжи понатаму во „Ѕвездите на Гранд“, но поради вака јакажа желба, очекуваме повторно да ја видиме со нов пејачки обид.

фото:Instagram printscreen/sofijakaosofija/ you tube