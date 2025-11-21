Откриено кој ќе седне во жирито на „Никогаш не е доцна“ наредната емисија

Композиторот Саша Милошевиќ Маре е постојан член на жирито во музичкиот натпревар „Никад није касно“.

Нему му се придружуваат уште двајца колеги секоја недела, а сега е откриено кој ќе биде во жирито на „Никогаш не е доцна“ во следната епизода.

Тие се Сузана Манчиќ и Џенан Лончаревиќ, кои ќе уживаат во најубавите песни и приказни за ветераните.

Водителката Драгана Катиќ неодамна речиси се расплака кога го виде својот колега Жика Јакшиќ на сцената.

Имено, Жика отсуствуваше од снимањето на „Никад није касно“ некое време, а по закрепнувањето, повторно стана дел од новата сезона.

– Кога ја завршувавме минатата сезона, реков дека многу ми недостига сцената и дека сум празна, но сите сè научивме толку добро, работевме толку добро како тим, а кога завршивме и кога се слушнавме, рековте дека сè е во ред и тоа е затоа што имавме таков учител и креаторот на ова шоу – објасни Драгана Катиќ, која едвај можеше да ги задржи солзите.

фото:Instagram printscreen/ You Tube/ Nikad nije kasno