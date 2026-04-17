Освен изгледот на Никол Кидман, луѓето коментираат и за нејзината фризура: „Се гледа периката“

Никол Кидман се појави на црвениот тепих на CinemaCon во Лас Вегас оваа недела со долгогодишната пријателка и колешка Сандра Булок, а покрај нејзиниот „послаб изглед“, вниманието го привлече и фризурата на познатата актерка.

Иако 58-годишната ѕвезда изгледаше елегантно во црна облека, на социјалните мрежи брзо се појавија бројни коментари и за нејзината фигура и за косата, а некои ја нарекоа фризурата уште еден „промашување на периката“.

Кидман прошета по црвениот тепих во црнo фустанче со проѕирни детали и набори, додека Сандра Булок носеше впечатливо црвено одело со црн градник видлив под него. Двете актерки лесно позираа за фотографите, но дел од публиката се фокусираше на детаљот што го привлече вниманието на многу луѓе – фризурата на Никол Кидман.

Коментарите брзо почнаа да се појавуваат на социјалните мрежи, а некои го опишаа нејзиниот изглед на косата како „фоликуларен дефект“.

„Можете да видите каде завршува нејзината природна коса, веднаш над клучната коска“, напиша еден корисник. „Воопшто не изгледа гламурозно. Косата ѝ изгледа како штотуку да станала од кревет“, „Тоа е перика, или барем делумна фризура“, „Можеше да се потруди малку повеќе“, беа само некои од коментарите.

