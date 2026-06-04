Односите им беа „замрзнати“, но сега на големо изненадување ќерката на Харис Џиновиќ се врати во Белград кај тато

За врската меѓу фолк пејачот Харис Џиновиќ и неговата ќерка Џина се зборува и пишува долго време, особено откако замина кај мајка и која се премажи.

Харис пак, неодамна изјави дека нивната комуникација е „замрзната“. Затоа многумина изненадија што Џина се вратила кај својот татко во Сењак, па затоа повеќе не е во Барселона, каде што, како што рече Харис дека наследничката студира.

По враќањето во Србија, Харис изјави дека би сакал да ја заштити Џина од медиумскиот хаос и дека ќе направи сѐ што може за да биде така.

– Мислам дека децата треба да се остават настрана. Зошто децата треба да бидат вклучени во работи или нешто што воопшто не им припаѓа? – рече тој.

– Треба да им се дозволи да растат нормално и зрело, без да се оптоваруваат со работи што не ги засегаат – беше јасен за net.hr.

Арно ама, децата ретко кога ги слушаат мама и тато, а Џина и тоа како сака забави и медиумско вимание што редовно покажуваат активностите од социјалните мрежи.

фото:Instagram printscreen/djinadzinovic