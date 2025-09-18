Одлична заработка: Луна Ѓогани стана побогата за 5.000 евра за шест часа

Луна Ѓогани и Марко Миљковиќ водат свој YouTube канал, од кој заработуваат одлична заработка.

Луна Ѓогани и нејзиниот сопруг Марко Миљковиќ се посветени на овој бизнис, а откако виде колку добро му оди, таа одлучи да отвори уште еден канал каде што ќе поканува познати личности и ќе ги интервјуира.

Овој тип на емисии исто така привлече интерес, па Луна сними шест емисии минатиот месец. Таа заработи значителна сума пари од оваа содржина, која трае по еден час. Поточно, заработи дури 5.000 евра за овие шест часа материјал.

– Луна и Марко се многу посветени на својот бизнис. Минатиот месец снимија шест емисии кои поминаа многу добро и заработија 5.000 евра за тоа. Сите мислат дека снимањето емисии е лесно, само седнуваш и разговараш со некого еден час, но никој не знае колку време им е потребно за да ја подготват емисијата, а подоцна и да ја монтираат пред да ја објават. Луна е задолжена за сè пред камерата, додека работата на Марко е зад камерата. Тие заработуваат добар приход од тој канал, но и многу работат – изјавил извор близок до двојката за Информер.

Оваа сума не е конечната бројка, па така ќе заработува пари дневно од YouTube и понатаму.

Инаку, Марко Миљковиќ откри дека за само три години работење успеале да достигнат милион прегледи, што значи дека заработиле 180.000 евра.

